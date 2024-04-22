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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة مفاجأة نارية لجماهير الزمالك بشأن تجديد عقد نجم الفريق  يوسف أوباما عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وقال شبانة :  الزمالك لم يتحدث في تجديد عقد يوسف أوباما حتي الآن ، في كلام ان المدير الفني هيبقي مش محتاجة ، فهل الزمالك ممكن ميجددش عقدة فعلا.

 

وكان قد أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.


ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.


ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي  أحمد امتياز هيرالال.
واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.


جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أوباما الإعلامي محمد شبانة صفقات الزمالك يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك

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