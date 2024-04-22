حاجات موجودة حولينا تسبب مرض السرطان .. تفاصيل

كشفت دراسة جديدة أن البلاستيك يدخل جسم الانسان فى صورة مواد صغيرة جدا مع الشراب والطعام تزيد احتمالات الاصابة بمرض السرطان ويجعله أكثر عدوانية وانتشاره أسرع.

ووفقا لموقع “ مترو ” تدخل جزيئات البلاستيك الصغيرة لجسم الانسان عن طريق ابتلاعها فى الطعام والشراب أو استنشاقها من البيئة .

جزيئات البلاستيك الصغيرة عندما تدخل الجسم يمكن أن تترسب فى أجهزة عديدة منها الدماغ والقلب والرئتين والمشيمة مما يهدد الأجنة.

أجرى الدراسة عالم السرطان الرائد البروفيسور لوكاس كينر ونائب مدير جامعة فيينا واكتشف نتائج مخيفة عن علاقة السرطان بالبلاستيك، موضحا أن المواد البلاستيكية التى دخلت في الجسم لم توقف انقسام الخلايا، وبدت غير قادرة على إخراج الجزيئات.

الزجاجات البلاستيك

وتوصلت الدراسة إلى أن ضرر البلاستيك لا يقتصر على الوجود في الخلايا السرطانية فحسب بل يسرع نموها ويتم التحقيق في هذا الأمر بشكل أكبر، ويتطلب الأمر اهتماما فوريا من صناع السياسات فى مختلف أنحاء العالم.

وطالبت الدراسة مختلف الحكومات والشركات تمويل الأبحاث حول تأثير البلاستيك على الصحة ووضع الخطط العملية للقضاء على هذا الملوث الخطير من حياتنا .