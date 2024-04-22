عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حاجات موجودة حولينا تسبب مرض السرطان .. تفاصيل

السرطان
السرطان

كشفت دراسة جديدة أن البلاستيك يدخل جسم الانسان فى صورة مواد صغيرة جدا مع الشراب والطعام تزيد احتمالات الاصابة بمرض السرطان ويجعله أكثر عدوانية وانتشاره أسرع.

ووفقا لموقع “ مترو ” تدخل جزيئات البلاستيك الصغيرة  لجسم الانسان عن طريق ابتلاعها فى الطعام والشراب أو استنشاقها من البيئة .

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

 جزيئات البلاستيك الصغيرة عندما تدخل الجسم يمكن أن تترسب فى أجهزة عديدة منها الدماغ والقلب والرئتين والمشيمة مما يهدد الأجنة.

أجرى الدراسة عالم السرطان الرائد البروفيسور لوكاس كينر ونائب مدير جامعة فيينا واكتشف نتائج مخيفة عن علاقة السرطان بالبلاستيك، موضحا أن المواد البلاستيكية التى دخلت في الجسم لم توقف انقسام الخلايا، وبدت غير قادرة على إخراج الجزيئات.

الزجاجات البلاستيك
الزجاجات البلاستيك

وتوصلت الدراسة إلى أن ضرر البلاستيك لا يقتصر على الوجود في الخلايا السرطانية فحسب بل يسرع نموها ويتم التحقيق في هذا الأمر بشكل أكبر، ويتطلب الأمر اهتماما فوريا من صناع السياسات فى مختلف أنحاء العالم. 

وطالبت الدراسة مختلف الحكومات والشركات تمويل الأبحاث حول تأثير البلاستيك على الصحة ووضع الخطط العملية للقضاء على هذا الملوث الخطير من حياتنا .

البلاستيك بمرض السرطان المواد البلاستيكية مرض السرطان السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

موضوعات متعلقة

بمذاق شهي.. طريقة عمل فول بالهريسة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

انجد نفسك.. الإسعافات الأولية للحروق الكبيرة

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

تحذير| هذه العلامات تشير لقرب موت الإنسان.. باحث أمريكي يكشفها

ترشيحاتنا

ضربة قوية لتجار الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه

وقعها اتحاد العمال.. تفاصيل أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

أحمد حسن يكشف مصير مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

24 ساعة صعبة.. طقس شديد الحرارة على محافظات مصر

المتهمة الثانية بقضية طبيب النساء في الجيزة: «مكنتش أعرف إنها حامل»

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

سارة سلامة تثير ضجة بملابس ملفتة في أحدث ظهور| شاهد

حاجات موجودة حولينا تسبب مرض السرطان .. تفاصيل

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ