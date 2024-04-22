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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نتنياهو يحاول إخفاء فشله في الحرب على غزة.. مقدمة “من مصر”

عمرو خليل
عمرو خليل

قال الإعلامية عمرو خليل، إنّ المنطقة لا تحتمل مزيدًا من الاستعراض وترويج الأكاذيب، مشيرًا إلى أن حملة تضليل وإدعاءات تمارسها إسرائيل بين الحين والآخر ضد مصر، وتزعم بما يخالف الواقع أن جزءا من تسليح الفصائل الفلسطينية يتم عبر التهريب من مصر.


وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "وتزامنا مع هذه الحملة يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته المعهودة بأن النصر الكامل في غزة لن يتحقق بدون اجتياح مدينة رفح الفلسطينية".


وتابع: "وبين التضليل والتهديد يدعي نتنياهو بأن إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدًا من النصر، في محاولة للتشويش على إخفاقه في غزة وهربا من أزماته الداخلية، فأي نصر وشيك هذا الذي يدعيه نتنياهو في ظل حالة فشل مستمر يلاحق جيش الاحتلال بعد إخفاق كبير في السابع من أكتوبر؟".

وواصل: "أي نصر هذا الذي أدى إلى استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا حتى قبل انتهاء التحقيقات؟ أي نصر يعتمد على التضليل وقلب الحقائق.. هل هو ذلك النصر الذي يتأسس على فساد مستشرى في أجهزة الحكم في إسرائيل والسوابق والشواهد على ذلك لا حصر لها؟". 
 

عمرو خليل الاكاذيب حملة تضليل إسرائيل مصر

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