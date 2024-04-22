سنواصل الانتصارات.. مدرب بلدية المحلة: مستعدون لمواجهة سموحة غدا في الدوري

أكد المدير الفني لفريق بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف، استعداد فريقه لمواجهة منافسه سموحة، في المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني - في تصريح اليوم الإثنين- "ندخل اللقاء وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات التي بدأها الفريق في بداية انطلاق مباريات الدور الثاني أمام المقاولون العرب".

وأضاف:" نعتبر المباراة بـ 6 نقاط، ندخل اللقاء ورصيدنا 91 نقطه وفريق سموحة 22، والفوز بالمباراة يدخل الفريق في منطقة الأمان" مؤكدا أن اللقاء سيشهد تغيرات في صفوف الفريق، وأن الروح المعنوية للفريق مرتفعة، مشيرا إلى أنه تم صرف جميع مستحقات اللاعبين المادية.