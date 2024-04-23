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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة إجراءات الموانئ المصرية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

بلد الصيد والصيادين.. دمياط تقاطع شراء الأسماك


استقبلت هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء / أسامة نجم بقطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة .
حيث أناب اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل بمتابعة وتنسيق أعمال اللجنة ، التي عقدت أولى اجتماعاتها بحضور ممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة .
بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحي تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه كما تناول العرض بنود التفتيش الحالي .
حيث قام أعضاء اللجنة بجولات ميدانية لمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة الإجراءات ومراجعة خطط الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع المواقف المختلفة و مدى تفهم العاملين بها .. وكذا سلامة إجراءات المحافظة على البيئة ومراجعة خطة التخلص من المخلفات ومكافحة التلوث بالزيت و مدى تطبيقها عملياً بالميناء والمرور على مركز العمليات وإدارة الأزمات للتأكد من كفاءة الإجراءات به والمرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والأرصفة للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها .
كما تناول المرور التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار كما تم مراجعة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشحنات والبضائع للتأكد من سلامتها ، وقد اشتملت المراجعة افتراض عدد من المواقف الطارئة الفجائية لقياس مدى كفاءة التعامل معها من جميع الجهات المختصة حيث تم افتراض وقوع حريق في أحد المخازن واحدى شركات الزيوت وتم متابعة إجراءات التعامل معها من قبل الجهات المعنية .
كما تم إجراء مناورة تدريبية متعددة السيناريوهات تضمنت إجراءات التعامل مع افتراض حدوث حريق داخلي داخل قاطرة بحرية وبيان كيفية التعامل معه ، إلى جانب افتراض حدوث حريق على أرصفة أحد محطات البتروكيماويات والدفع بأحد القاطرات للتعامل معه ، وسيناريو استقبال بلاغ بجنوح أحد سفن الغاز وكيفية تقديم المعاونة بواسطة القطارات البحرية لتصحيح مسارها كما تم افتراض سيناريو عطل بأحد القاطرات وقيام قاطرة بالتدخل بعد حدوث العطل  واضطرار قبطانها بإعطاء تعليمات للطاقم بترك القاطرة وبيان كيفية إنقاذ طاقمها ، كما تم افتراض حالة حدوث تلوث بحري بالزيت والتدخل بالمعدات الخاصة بمكافحة التلوث بالتعامل معه ، واختتمت المناورة بافتراض سقوط أحد الطاقم في المياه واتخاذ الإجراءات الخاصة بإنقاذه .. وقد تم تنفيذ هذه المناورة بواسطة عدد من قطع وحدات الخدمات البحرية الخاصة بالهيئة .
ومن جانبه أكد اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش .. أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير.. وزير النقل .

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دمياط الحماية المدنية الجهات الرقابية المحافظة على البيئة اللوجستيات القاطرات الموانئ المصرية

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