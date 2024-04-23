عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سامي يشكر طاقم عمل نعمة الأفوكاتو: كل فرد كان سبب نجاحه

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

قال المخرج محمد سامي، إن هناك أكثر من عنصر لأسباب نجاح مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، معقبا: “بيشتغل معايا ناس بدونهم معملش حاجة خالص.. ومنها المونتيرة العظيمة غادة عز الدين وهي نصف نجاحي ومدير التصوير ومهاب طارق وهو كاتب موهوب جدا وله مستقبل غير 200 ولد وبنت”.

ومن جانبها، قال منتجة العمل مها سليم، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، مستضيفا فيه جميع طاقم عمل مسلسل نعمة الأفوكاتو: “كواليس المسلسل كانت حلوة أوى والروح كانت حلوة جدا".

وأشاد المخرج محمد سامي بها، قائلا: “مها منتجة فنانة، وكانت تدخل المحكمة ألاقيها تقولي مش حاسس ان الناس اللي فى القاعة بالمشهد قليلين أقولها لسة مشوفتش تقولي انا بعت أجيب كمان 200 جنيه”.

المخرج محمد سامي محمد سامى “نعمة الأفوكاتو” مسلسل “نعمة الأفوكاتو” عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ترشيحاتنا

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

بنك CIB يكشف عن مزايا البطاقة الائتمانية CIB-EGYPTAIR

لجنة الانضباط تستدعي الشيبي للتحقيق معه في واقعة الشحات| تفاصيل جديدة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

مي عمر تكشف حقيقة غضبها من محمد سامي في مشهد بنعمة الأفوكاتو

خبر سار خلال أسابيع.. شعبة الأدوية تكشف حقيقة نقص لبن الأطفال وارتفاع أسعاره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على «إنستجرام»

تلفاز Redmi Max على قد الإيد وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه

نظارة كبيرة.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

عباءة ولا فستان.. نسمة محجوب تتألق بإطلالة جديدة

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ