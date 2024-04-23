محمد سامي يشكر طاقم عمل نعمة الأفوكاتو: كل فرد كان سبب نجاحه

قال المخرج محمد سامي، إن هناك أكثر من عنصر لأسباب نجاح مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، معقبا: “بيشتغل معايا ناس بدونهم معملش حاجة خالص.. ومنها المونتيرة العظيمة غادة عز الدين وهي نصف نجاحي ومدير التصوير ومهاب طارق وهو كاتب موهوب جدا وله مستقبل غير 200 ولد وبنت”.

ومن جانبها، قال منتجة العمل مها سليم، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، مستضيفا فيه جميع طاقم عمل مسلسل نعمة الأفوكاتو: “كواليس المسلسل كانت حلوة أوى والروح كانت حلوة جدا".

وأشاد المخرج محمد سامي بها، قائلا: “مها منتجة فنانة، وكانت تدخل المحكمة ألاقيها تقولي مش حاسس ان الناس اللي فى القاعة بالمشهد قليلين أقولها لسة مشوفتش تقولي انا بعت أجيب كمان 200 جنيه”.