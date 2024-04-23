نائب رئيس جامعة عين شمس تلتقي بالمدير التنفيذي لحملة مناحي الأمل





استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، الكابتن أنور الكموني، المدير التنفيذي لحملة مناحي الأمل ،في لقاء مثمر يعكس روح الشراكة والأمل.

جاء اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتجديد الشراكة استعدادًا لإطلاق النسخة الرابعة من حملة مناحي الأمل.

وقد أعربت أ.د غادة فاروق عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء مع حملة "مانحي الأمل" وهى حملة ملهمة عن كيفية تحويل " المحنة" إلى" منحة " ، كما أوضحت سيادتها حرص جامعة عين شمس على المشاركة في المحافل المحلية و الدولية لدعمها الدائم لأصحاب الهمم والبطولات.

كما أعرب كابتن أنور الكموني عن امتنانه وتقديره لجامعة عين شمس على دعمها المتواصل ومشاركتها الفعّالة في النسخ السابقة.

و قام بإهداء الدكتورة غادة فاروق نسخة من العدد الثالث من مجلة الحملة، تقديرًا لأهمية دور جامعة عين شمس في تحقيق رؤيتنا العالمية، هذا التعاون يعكس التزامنا بخلق مستقبل مشرق لمجتمعاتنا، مستمدًا قوته من العلم والعمل المشترك.