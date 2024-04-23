بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

أمطار غزيرة.. من المتوقع أن تشهد دولة عربية نفس المصير الذي لاقته سلطنة عمان والإمارات العربية بسبب سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

غرق الإمارات

حذرت هيئة الطقس بالمملكة العربية السعودية من تغييرات في حالة الطقس على بعض المناطق بالمملكة، وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة من خلال الموقع الإلكتروني.

وحذرت الهيئة من احتمال نزول أمطار في بعض المناطق، على أن تكون ذروة زيادة الأمطار بدءا من يوم الخميس القادم الموافق 25 من أبريل. بالإضافة إلى الميعاد حددت الهيئة مكان زيادة الأمطار.

أماكن متوقعة لسقوط الأمطار

حدد المركز أيضا أماكن سقوط الأمطار، والتي ستشهد طقسا سيئا وأمطارا غزيرة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب مركز الأرصاد السعودي، فإن التوقعات الجوية لحالة الأمطار والطقس بالمملكة ظهرت في تحليل مبدئي لحالة الطقس، وأشار هذا التحليل إلى نزول المطر على عدة مناطق مختلفة بالسعودية.

ستكون بداية سقوط الأمطار الغزيرة يوم الخميس القادم، وذكر المركز أيضًا أن نسبة نزول الأمطار ستتخطى المعدل الطبيعي بنسبة تتراوح من 50% إلى 60%، وذلك طوال شهر مايو على أغلب المناطق بالمملكة.

توقعات درجات الحرارة على المملكة



من المتوقع أن تسقط الامطار الغزيرة وتكون مصحوبة برياح قوية، ومن المحتمل أيضا أن تصل إلى سيول وفيضانات قوية وحسب توقعات مركز الأرصاد بالمملكة ستكون سرعة الرياح على مدينة الرياض 22.2 كيلو / ساعة، وتسير في الاتجاه الشمالي الغربي من المملكة، أما بالنسبة إلى درجات الحرارة فستكون كالتالي:

مدينة الرياض

درجة الحرارة العظمى 35، أما الصغرى 23.

مدينة مكة

ستصل درجة الحرارة العظمى إلى 40، في حين أن الصغرى ستكون 26.

مدينة جدة

يتوقع أن يكون درجة الحرارة العظمى بها 34، والصغرى 24.

حالة الطقس في البحر الأحمر

وبالنسبة إلى حالة الطقس في البحر الأحمر، امن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن نصف متر إلى متر ونصف وتصل إلى مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة في الأجزاء الجنوبية.