عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

فيضانات عارمة جنوب
فيضانات عارمة جنوب الصين

هطلت أمطار غزيرة على جنوب الصين في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى غمر المنازل والشوارع والأراضي الزراعية وتهديد حياة عشرات الملايين من الأشخاص بينما هرع رجال الإنقاذ لإجلاء السكان المحاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن 11 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، ستة منهم من بلدة جيانغوان بالقرب من مدينة شاوقوان في شمال الإقليم الجبلي، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أدت إلى إصابة ستة أشخاص.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن الحكومة المحلية أن أيامًا من العواصف المطيرة ضربت مقاطعة قوانغدونغ، وهي مركز اقتصادي يسكنه 127 مليون شخص، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق أجبرت أكثر من 82500 شخص على النزوح.

منذ السادس عشر من أبريل، ضربت أمطار غزيرة متواصلة دلتا نهر اللؤلؤ، معقل التصنيع في الصين وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث سجلت أربع محطات للأرصاد الجوية في قوانغدونغ هطول أمطار قياسية لشهر إبريل.

ويتعرض حوض نهر اللؤلؤ لفيضانات سنوية من أبريل إلى سبتمبر، لكن المنطقة واجهت المزيد من العواصف المطيرة الشديدة والفيضانات الشديدة في السنوات الأخيرة، حيث يحذر العلماء من أن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم الطقس المتطرف، مما يجعله أكثر فتكًا وأكثر تكرارًا.

في العام الماضي، واجهت الصين أمطارا غزيرة 'أكثر شدة وشدة' خلال موسم الفيضانات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت 72 محطة أرصاد جوية وطنية هطول أمطار يومية قياسية وحطمت 346 محطة أرقاما قياسية شهرية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الصينية.

ومنذ الأسبوع الماضي، فاض ما لا يقل عن 44 نهرا في حوض نهر اللؤلؤ فوق خط التحذير، مما يهدد بفيضان ضفافه، وفقا لإذاعة CCTV الحكومية.

وعلى نهر باي، الذي يصب في نهر اللؤلؤ، حذرت السلطات من حدوث فيضان 'مرة كل قرن' من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 5.8 متر (19 قدمًا) فوق حد التحذير. وكان الرافد قد فاض بالفعل على ضفافه في 8 أبريل، وهو ما يمثل أول وصول لموسم الفيضان السنوي منذ بدء التسجيل في عام 1998، وفقًا لسلطات قوانغدونغ.

وأظهرت لقطات جوية بثتها قناة CCTV في نهاية الأسبوع قرى تغمرها مياه الفيضانات العكرة، ولم تظهر سوى الأسطح وقمم الأشجار في بعض الأماكن.

وفي مقاطعة قوانغنينغ بمدينة تشاوتشينغ، تظهر اللقطات التي شاركها السكان على تطبيق الفيديو القصير Douyin المياه البنية الموحلة تتدفق عبر شوارع القرية وتجرف السيارات. في شاوقوان، شوهد رجل يدفع دراجته الصغيرة عبر مياه الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى مستوى الكتف. وفي مدينة تشينغيوان، أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عواصف قوية وأمطارا تقطع الأشجار وتنقلب الدراجات النارية.

رفعت السلطات استجابة الطوارئ للسيطرة على الفيضانات في دلتا نهر اللؤلؤ إلى المستوى الثاني يوم الأحد – وهو ثاني أعلى مستوى في نظام من أربعة مستويات.

أوقفت العديد من المدن المدارس وألغيت مئات الرحلات الجوية في مدينتي قوانغتشو وشنتشن.

وذكرت شينخوا أن أكثر من 80 منزلا إما انهارت أو تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى خسارة اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 140 مليون يوان (20 مليون دولار).

جنوب الصين الصين مدينة شاوقوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

موضوعات متعلقة

الأولى من نوعها.. محاكمة جنائية لرئيس أمريكا السابق في قضية شراء الصمت

هرتسوج يحذر من تطوير إيران لأسلحة نووية

وزير الدفاع اليمني: مليشيات الحوثي الإرهابية لم تف بأي جزء من اتفاق استوكهولم

الاعلام العبري يفضح نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض بحث تطورات أزمة الرهائن

القبض على رجل زرع قنبلة بمطار بيلوند في الدانمارك

CNN: مصر وتركيا تحذران من خطورة انفجار الوضع في غزة

محتجون في ميانمار يستولون على قاعدة عسكرية ويرفعون رايتهم عليها

استشهاد واصابة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مسجدا في جباليا

ترشيحاتنا

مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. ومحلل فلسطيني: تؤكد فشل الحرب على غزة

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

الشناوي يحرس مرمى الأهلي في حال التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الأهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء الزنفلي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

فستان مكشوف .. منال سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ