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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

Meta تستعد لتقديم نظام تشغيل الواقع الافتراضي.. يرفع المنافسة بين iOS وAndroid

صدى البلد

كشفت شركة Meta، الاثنين، أنها ستتعاون مع شركات الأجهزة الخارجية، بما في ذلك Lenovo وMicrosoft وAsus، لبناء سماعات رأس للواقع الافتراضي باستخدام نظام التشغيل Meta Horizon الخاص بالشركة.

ستؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء أجهزة جديدة تعمل على نفس نظام التشغيل والبرمجيات مثل أجهزة الواقع الافتراضي الحالية التابعة لشركة Meta، مثل Quest 3 وQuest Pro.

تحدد هذه الخطوة خطوط التباين في سوق أجهزة الواقع الافتراضي، بعد أشهر من إطلاق شركة Apple لسماعة الواقع الافتراضي Vision Pro  التي تبلغ قيمتها 3500 دولار في يناير.

وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، الذي شارك الأخبار في مقطع فيديو على Instagram، الاثنين، فإن هذا الإعلان يعيد بشكل أساسي إنشاء تنافس حيوي بين Android وiOS في الهواتف الذكية، فقط لسماعات الواقع الافتراضي.

 سيظل منتج الواقع الافتراضي أعلى سعراً ومتكاملاً، ولكن سيتعين عليه التنافس ضد مجموعة من الأجهزة المختلفة بأسعار مختلفة، وجميعها تعمل وفق نظام تشغيل Meta.

وقال زوكربيرغ: "في كل عصر من عصر الحوسبة، هناك دائماً نماذج مفتوحة ومغلقة. فيما يتعلق بالهواتف، انتصر نموذج Apple المغلق بشكل أساسي. يتم التحكم بالهواتف بإحكام، وأنت مقيد بما يسمحون لك بفعله. لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو".

تكنولوجيا الواقع الافتراضي

يتماشى قرار إتاحة نظام التشغيل الخاص بها لشركاء الأجهزة أيضاً مع المنطق الاستراتيجي المعلن لشركة Meta لإنفاق مليارات الدولارات كل ربع سنة على تكنولوجيا الواقع الافتراضي داخل قسم Reality Labs التابع لها. وفي الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة ميتا عن خسارة تشغيلية قدرها 4.65 مليار دولار في القسم من مبيعات بقيمة مليار دولار.

لسنوات عديدة، كانت Meta غاضبة من قواعد متجر تطبيقات Apple. وقال زوكربيرغ إن الشركة تحاول تطوير منصة من الجيل التالي في الواقع الافتراضي والمعزز، مع متجر تطبيقات يتم التحكم فيه بواسطة Meta، بحيث لا تتمكن Apple من رفض تطبيقاتها أو فرض رسوم.

 تعد خطة Meta لتقديم منصة نظام التشغيل تتويجاً لسنوات من الاستثمار الداخلي.

وقال زوكربيرغ: "هدفنا هو أن نجعل النموذج المفتوح يحدد الجيل القادم من الحوسبة مرة أخرى باستخدام الميتافيرس والنظارات وسماعات الرأس".

كما طلب زوكربيرغ من شركة Google دمج متجر تطبيقات Google Play إلى سماعات الرأس المستندة إلى Horizon. وقال إن Meta ستسمح أيضاً بـ Steam و Microsoft Xbox Cloud Gaming ليتم تشغيله على نظام التشغيل الخاص بشركته. 

يعتمد Meta Horizon على إصدار Android، مما يسمح بمنافذ أسهل للتطبيقات من الهواتف إلى الواقع الافتراضي.

وقال زوكربيرغ: "إذا كانوا مستعدين لذلك، فإن فلسفتنا هي أننا نريد منك أن تكون قادراً على تشغيل المحتوى على Quest أو أي سماعة رأس تعمل بنظام التشغيل Meta Horizon".

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