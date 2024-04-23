عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

صدى البلد

تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار الأسماك، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 67 و73 جنيهًا.

 

أسعار الأسماك اليوم:

 

سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، يتراوح من 80 إلى 90 جنيهًا.

 

سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم، يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.

 

سعر كيلو سمك السردين اليوم، يتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

 

سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.

 

سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي، يتراوح من 70 لـ90 جنيهًا.

 

سعر كيلو سمك مكرونة مجمدة، يتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

 

سعر الجمبري اليوم

 

سعر كيلو الجمبري الجامبو، يتراوح بين 440  و500 جنيه.

 

سعر كيلو الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 420 لـ510 جنيهات.

 

سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم، يتراوح بين 320 و420 جنيها.

 

سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، يتراوح من90 إلى 235 جنيهًا.

 

سعر كيلو الجمبري المجمد، يتراوح من 175 لـ425 جنيهًا.

 

أسعار السمك البلطي

 

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الوسط بين 58 و62  جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 63 و67 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد بين 150 و250 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني بين 30 و70 جنيها.

 

اسعار الاسماك اليوم اسعار الاسماك والجمبري اليوم أسعار السمك البلطي الجمبرى البوري المكرونة السويسى سعر كيلو السمك سعر كيلو الجمبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

ترشيحاتنا

طلاب المدارس يؤدون اختبار TOFAS لقياس المهارات في الرياضيات | صور

الجامعة العربية: حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وعضوية الأمم المتحدة لا جدال فيه

انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وزير الخارجية: يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين

أردغاون يهاجم رئيس حكومة الاحتلال.. نتنياهو يشبه هتلر اليوم

وزير الخارجية: الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على غزة يستحق التقدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

فيديو

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ