عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتكبد خسائر طفيفة مع انحسار مخاطر الشرق الأوسط

صدى البلد

حافظت أسعار النفط على خسائر محدودة مع تراجع خطر التصعيد الكبير للأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران بعد تبادل الهجمات الأسبوع الماضي.

وجرى تداول خام برنت بالقرب من 87 دولاراً للبرميل بعد خسارته 0.3% ، وتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 82 دولاراً. تعود إسرائيل إلى أهدافها المتمثلة في القضاء على ما تقول إنه آخر معقل متبقي لحركة حماس في غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأمر الذي سيبقي التوترات مرتفعة في المنطقة.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة: "أزال النفط الخام علاوة المخاطرة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وإيران، لكنه يبقى في حالة انتظار.. من الصعب أن نرى تصحيحاً من المستويات الحالية ما لم تكن هناك انفراجة على جبهة غزة”.

 

تتعافى العقود الآجلة من خسائر أسبوعين متتاليين، لكنها تظل مرتفعة هذا العام بسبب المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات إمدادات أوبك+ التي أدت إلى تشديد السوق. تحرك الكونغرس الأميركي لفرض المزيد من القيود على قطاع النفط الإيراني، على الرغم من أن المحللين يرون تأثيراً ضعيفاً على الصادرات.

ينعكس تخفيف التوترات على سوق الخيارات، مع خسارة عقود خام برنت الصعودية علاوتها أمام العقود المقابلة بعد إغلاق السوق أمس. ومع ذلك، لا تزال الفروق السعرية تؤشر على ارتفاع الأسعار، حيث تبلغ الفجوة بين أقرب عقدين للخام القياسي العالمي من حيث أجل الاستحقاق 94 سنتاً للبرميل، مقارنة بـ 79 سنتاً قبل أسبوع.

إسرائيل وإيران اسعار النفط إطلاق سراح التوترات الجيوسياسية الصراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

طريقة تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت| تفاصيل

200 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجئ هروبًا من صواريخ حزب الله

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

مدبولي: تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية وحوافز خاصة للمشروع

احتفالاً بذكرى تحرير سيناء.. متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور غدا

بـ 4 مسيرات.. ميليشيا الدعم السريع تهاجم مطارا عسكريا للجيش السوداني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ