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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالموبايل.. التنمية المحلية توضح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة توفر جميع الأدوات التي من شأنها أن تسهل على المواطن أن يقوم بعملية إدخال البيانات الخاصة به أولا، ومنها إنشاء تطبيق إلكتروني لطلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال الهاتف المحمول.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية رشا مجدي، أن الهدف الرئيسي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء هي التيسير على المواطنين في جميع المحافظات المصرية المهتمين بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.

وتابع الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه طبقا للقانون فهناك مجموعة من الطلبات التي لا بد أن تقدم مكتملة في الطلب من أجل أن يتم عمل التصالح، حيث سيتم إدخال جميع الأوراق المطلوبة به وهي عبارة من 12 إلى 14 بند يقوم باستكمالها المواطن، ثم يتم إرسال تلك البيانات للمركز التكنولوجي، وبالتالي وفر على نفسه وقت وعلى الموظفين الموجودين.

وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك حوالي 4700 متدرب من العاملين بوحدات التنمية المحلية ومديريات الزراعة والتي تقوم على تدريبهم الوزارة بشراكة مع وزارة التخطيط.

الدكتور خالد قاسم وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية تطبيق الكتروني الهاتف المحمول التصالح مخالفات البناء

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