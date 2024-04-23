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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم الثلاثاء 23- 4-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.12 جنيه للشراء، و13.10جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.13 جنيه للشراء، و13.09جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

 

13.12جنيه للشراء.

 

 13.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

 

13.13 جنيه للشراء.

 

13.09جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

 

13.12 جنيه للشراء.

 

  13.11جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

 

13.12جنيه للشراء.

 

13.08جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

13.15جنيه للشراء.

 

13.12جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

 

13.12 جنيه للشراء.

 

13.91جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.12جنيه للشراء.

 

13.07 جنيه للبيع

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