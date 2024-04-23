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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهدد برد جاهز إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا

الأصول الروسية
الأصول الروسية

أكدت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لديها رد جاهز إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا.

وقالت ماتفيينكو لوكالة الأنباء الحكومية الروسية "ريا نوفوستي" إن أعضاء مجلس الشيوخ الروس مستعدون للنظر في مشروع القانون المقابل دون أي تردد.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد حذر أمس،  الاثنين، من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف هو إجراء غير قانوني سيخضع لتدابير انتقامية وإجراءات قانونية.

وأضاف بيسكوف: "هذا تعدٍ على ممتلكات الدولة، وعلى الممتلكات الخاصة. وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه إجراءات قانونية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتابع: "بناءً على ذلك، فإنها ستكون موضوعا لنوع من الإجراءات الانتقامية، وموضوعا للتقاضي. وكلاهما سيكونان عملية معقدة للغاية، لكنها ستكون ضارة جدا بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".

واستطرد: "إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بطبيعة الحال، فإن العديد من الدول، والعديد من المستثمرين سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو تخزين ممتلكاتهم هناك".

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