التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بسبب جرعة هيروين زائدة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن شاب لقى مصرعه بسبب جرعة هيروين زائدة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة شاب بإحدى شوارع دائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية بدائرة المركز.



وكشفت التحريات أن الجثة لشاب عشرينى توفي إثر تعاطي جرعة مخدرات زائدة بأحد شوارع دائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.