الزراعة: بدء حصاد وتوريد القمح بالمحافظات.. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 142 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 17 وحتى 22 أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 599 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 100 ألف و527 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، محافظ القليوبية أثناء تفقد صومعتي القمح بمدينة بنها وحقل حصاد قمح على مساحة 7 فدادين بمدينة قها لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، تفقد عمليات حصاد القمح، ومراكز التوريد.

وتمت إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطرى أعمال تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث تم تحصين أكثر من 300 ألف رأس.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة عمليات توريد القمح، كما تم المرور على زراعات محصول القطن، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية بقرية طوخ الأقلام بنطاق مدينة السنبلاوين، لخدمة أهالى المنطقة بالمجان.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 15 حملة تم خلالها المرور على 39 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط حوالي 500 كجم أسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين 434 ألفا و126 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 7824 حيوانا.

واستقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية، رئيس قطاع الاستصلاح، وذلك لتفقد سير العمل والوقوف على حالة المحاصيل.

كما تم تفقد محطة لفرز وتعبئه الموالح وإعدادها للتصدير، فضلا عن تفقد زراعات القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعتها زراعات القمح بمركز دمنهور، وذلك للاطمئنان على حالة المحصول على الطبيعة، كذلك تم الإعلان عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف مراكز المحافظة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة المعمورة، والمرور على الزراعات المختلفة، فضلا عن المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس والمنتزه، كما تم توفير التقاوي للمحاصيل الصيفية بجميع الإدارات والجمعيات الزراعية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على زراعات القمح وبنجر السكر بالمحافظة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات توريد القمح بمطحن بورسعيد للتأكد من تذليل أي معوقات قد تعرقل عملية التوريد، كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد وبمنطقة "سهل الطينة" شرق بورسعيد، كما تم عقد يوم حصاد لمحصول الكانولا بالقطاع الزراعي ببورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح، كما تم المرور على الإدارة الزراعية بكفر البطيخ لمتابعة مدى توافر مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة لخدمة الموسم الصيفي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة ما تم إنجازه من الأعمال وبحث خطة العمل.

كما تم استئناف استقبال المزارعين بالمطحن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم تفقد الأعمال والأنشطة الزراعية بالإدارة الزراعية بمدينة الطور.

ورافقت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، محافظ الفيوم اثناء افتتاح موسم حصاد القمح من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرماد بمركز الفيوم.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، استمرار أعمال لجان الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع جميع قرى المحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الصوامع والمطاحن والشون لمتابعة لجنة فرز واستلام الأقماح والاطمئنان على الالتزام بتعليمات الاستلام ودرجات النقاوة وانتظام عملية التوريد دون عائق.

كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، محافظ الوادي الجديد أثناء افتتاح موسم حصاد محصول القمح بإحدى المزارع بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة.

كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بوحدة بني عامر التابعة لإدارة العدوة والعزب، حيث تم علاج باطني لـ122 رأس ماشية، وتجريع 219 رأسا ضد الطفيليات الداخلية، وجس وفحص 84 حالة باستخدام جهاز السونار، وتقديم العلاج اللازم وتلقيح اصطناعي وتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لـ112 رأسا، و التسمم الدموي وعلاج دواجن وأرانب، ورش لـ325 رأسا.

كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، حصاد الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بنواحي المحافظة، والتواصل مع المزارعين.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.