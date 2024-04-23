عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى

اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء مطالباً باحالة مرتكبى مثل هذه الجرائم البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له اليوم بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية مطالباً بضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.



وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجةً وخطورةً ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بوضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لاجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن الأمر يتطلب من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.