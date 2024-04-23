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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"جولدمان ساكس" الأمريكي يتوقع خفض الفائدة في مصر 200 نقطة الشهر المقبل

توقعات بخفض الفائدة
توقعات بخفض الفائدة في مصر

توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" في تقرير حديث له، أن تُخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال مايو المقبل.

كما توقع أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 20% بحلول نهاية العام، ويرجح خفض إصدارات أدوات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريا فقط في الربع الثاني مقابل 604 مليارات شهريا في المتوسط خلال الربع الأول؛ بحسب "اقتصاد الشرق بلومبيرج".

وقال البنك إن الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال الربع الثانى ستنخفض للنصف فى ظل أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة ستتراجع إلى 1.6 تريليون جنيه.

ويرجح خفض إصدارات أدوات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريا فقط في الربع الثاني مقابل 604 مليارات شهريا في المتوسط خلال الربع الأول.

ووفق حسابات “جولدمان ساكس” فإن طروحات الدين الحكومى سجلت فى المتوسط 604 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام وفى مارس منفردًا تخطت 951 مليار جنيه.

وذكر أن ذلك يفسر سبب تخفيض الحكومة لحجم العطاءات المقبولة، وهو ما يخفف الضغوط على فائدة الدين الحكومى.

في سياق اخر، سارع المستثمرون الدوليون، لشراء السندات المطروحة من قبل الحكومة، بأسعار فائدة من رقمين ، عقب حصول القاهرة على استثمارات وقروض بقيمة 55 مليار دولار.
 ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أصبح هناك تزايد في الطلب على السندات قصيرة الأجل، التي تصدرها مصر منذ الخطوات المالية التي أقرها البنك المركزي مارس الماضي، لإنعاش الاقتصاد.

وقدم المستثمرون عطاء بقيمة 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في سندات الخزانة مدتها عام واحد عرضتها الحكومة خلال الشهر الماضي وانخفض العائد على الفواتير من 32 في المائة إلى 26 في المائة.

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