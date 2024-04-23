عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور  أيمن محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.

 وأوضح أن البرنامج يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.


وأوضح "مختار" أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف بمراكز ومدن واحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية واجا والسنبلاوين كمرحلة اولي، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه  بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.


و اوضح محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم استكمال تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة المنصورة والتي استهدفت أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والتي ضمن انشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وايضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز  المنصورة  والوحدات المحلية التابعة حيث تضمنت الندوة  تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.


وقد شارك في اعمال الندوه الد كتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والاستاذ ابراهيم عز الدين  مسئول الشكاوى بادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة..

FB_IMG_1713864438971
FB_IMG_1713864438971
FB_IMG_1713864437037
FB_IMG_1713864437037
FB_IMG_1713864435193
FB_IMG_1713864435193
FB_IMG_1713864433175
FB_IMG_1713864433175
الإدارة المتكاملة للمخلفات المتكاملة للمخلفات الصلبة الوحدات المحلية ديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

موضوعات متعلقة

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمة بقـ تل طفلة الدقهلية

ترشيحاتنا

نهج منافق.. رد قاس من الصين على الاتهامات أمريكية بتوفير دعم عسكري لروسيا

الخارجية القطرية: نحتاج إلى إعادة تقييم جهود وساطة الهدنة في غزة

طلاب المدارس يؤدون اختبار TOFAS لقياس المهارات في الرياضيات | صور

الجامعة العربية: حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وعضوية الأمم المتحدة لا جدال فيه

انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وزير الخارجية: يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

فيديو

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ