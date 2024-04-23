الجامعة العربية: إنجازات مصر بمجال حقوق الإنسان يشهد بها القاصي والداني

أكد الوزير مفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، مؤكدا أن مصر هي التاريخ والحضارة والمنجزات.

وأضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، خلال كلمته في افتتاح أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، أنه من بين تلك الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وهي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، والحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مثمنا هذه الجهود، وموجها التحية للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.