ممكن ينتقدوه عادي.. عمرو الدرديري يعلق علي انتقال زيزو

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب عمرو الدرديري:"ممكن ينتقدوه ويشتموه عادي ويقوله عليه بطيخ بس لو راح عندهم هيبقى الملك وأحسن لاعب في مجرة درب التبانة".

وتعادل الزمالك سلبيا أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.





وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".