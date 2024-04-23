احتفالاً بذكرى تحرير سيناء.. متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور غدا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً .

وقالت إن ذلك فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإحتفال بعيد تحرير سيناء.



ويعد متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم إفتتاحه فى 15 يناير 1933والذى تم اعادة تطويرة وافتتاحة فى مارس 2016ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة ، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة ، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.

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