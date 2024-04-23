عيب يازيزو.. تعليق مثير من خالد الغندور على سلوك لاعب الزمالك

شارك خالد الغندور نجم الزمالك السابق، متابعيه منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :"زيزو طالب الجمهور انه يزوم عيب يا زيزو أتعلم من بعض الجماهير لما تكلمهم في مواضيع مشابهة يقولك مالهاش لزوم".

وتعادل الزمالك سلبيا أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.

وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".