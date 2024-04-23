عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيب يازيزو.. تعليق مثير من خالد الغندور على سلوك لاعب الزمالك

صدى البلد

شارك خالد الغندور نجم الزمالك السابق، متابعيه منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :"زيزو طالب الجمهور انه يزوم عيب يا زيزو أتعلم من بعض الجماهير لما تكلمهم  في مواضيع مشابهة يقولك مالهاش لزوم".

وتعادل الزمالك سلبيا أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.

وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".

أحمد السيد زيزو الجماهير الزملكاوية تعادل الزمالك دريم خالد الغندور نجم الزمالك السابق دريمز الغاني نصف نهائي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

بين أواخر أبريل ومنتصف مايو| معركة هرمجدون.. البقرات الحمراء ونهاية العالم

الأونروا: الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

يسبب مرض النوم.. احذر من الذباب الصحراوي| اعرف مخاطره وطرق الوقاية منه

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

إرشادات هامة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024

بالأسلحة الصاروخية| ضربة جديدة من حزب الله للاحتلال..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ