تخصيص أراضٍ ومشروعات خدمية.. 6 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي بكفر الشيخ

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وقيادات المحافظة التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب كفر الشيخ، الموافقة على العديد من القرارات المهمة شملت:

6 قرارات مهمة لـ تنفيذي كفر الشيخ

1- تخصيص مساحة 450 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة بمدينة برج البرلس لإقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء.

2- تجديد قرار تخصيص مساحة 6 قراريط في قرية أبو ريا بمركز الرياض لإقامة مدرسة ابتدائية.

3- تجديد قرار تخصيص مساحة 11 قيراطًا في قرية السباعية بمركز بلطيم لإقامة مدرسة ابتدائية جديدة.

4- تجديد قرار تخصيص مساحة 2500 متر مربع في قرية مصطفى كامل بمركز الحامول لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

5- اعتماد التعريفة الجديدة لمركبات الأجرة (التاكسي - التوكتوك) داخل المدن والقرى.

6- الموافقة على مشروعي إنشاء وحدة إطفاء ووحدة صحية في قرية بني بكار بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة".