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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش الصالون الثقافي لجامعة بنها.. "الجيزاوى" يستقبل رئيس جمعية المعماريين الأردنيين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور وائل المصري رئيس جمعية المعماريين الاردنيين ، والمهندس حمدي سطوحي الخبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع الاثرية (الايكوموس) بمكتبه اليوم علي هامش الصالون الثقافي للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب فيصل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها.

وقال رئيس الجامعة ان اللقاء يأتي في إطار سلسلة الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الصالون الثقافي لجامعة بنها بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب ، مؤكدا على دعم واهتمام الجامعة بتنمية قدراتهم المعرفية والعقلية وتوفير المختصين في الشان العام لإثراء أفكارهم وتعزيز لغة الحوار لديهم، والارتقاء بذوقهم من خلال إقامة الفعاليات المختلفة.

وأضاف " الجيزاوي " أن جامعة بنها حريصة علي إقامة مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة والثقافية وتبادل الأراء ووجهات النظر حول القضايا المجتمعية المهمة.

يذكر أن جامعة بنها كانت قد سبق واستضافت كلا من الموسيقار هاني شنودة والملحن فاروق سلامة ضمن فعاليات الصالون الثقافي للجامعة.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها القضايا المجتمعية الموسيقار هاني شنودة فعاليات الصالون الثقافي

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