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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين

ليفربول
ليفربول

يواجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أزمة قوية قبل مواجهة إيفرتون، غدا الأربعاء، في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأكد غياب البرتغالي الدولي ديوجو جوتا نجم الريدز، لمدة أسبوعين على الأقل.

وسجل جوتا هدفا خلال الفوز على ملعب فولهام 3-1 الأحد الماضي، في أول مشاركة له كأساسي منذ فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يغيب جوتا لمدة شهرين بسبب الإصابة، كما غاب لمدة 6 أسابيع في وقت سابق من الموسم، لذات السبب.

وقال كلوب اليوم الثلاثاء: "للأسف سجل ديوجو جوتا الهدف، وشعر ببعض الآلم، والآن اكتشفنا أنه بحاجة للغياب لمدة أسبوعين".

وأوضح المدرب الألماني: "جوتا عانى من مشكلة في الفخذ في الأسبوعين الأخيرين".

وأشار: "إنها إصابة بسيطة لكنها جاءت في وقت متأخر من الموسم، فهي ليست لحظة مناسبة للإصابات".

وإلى جانب ديربي ميرسيسايد، سيغيب جوتا عن رحلة السبت إلى وست هام، ثم مواجهة توتنهام في بداية مايو، ومن المتوقع أن يكون لائقًا للعودة في المباراتين الأخيرتين للفريق ضد أستون فيلا خارج أرضه وولفرهامبتون على أرضه.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف عن أرسنال، بينما يتأخر مانشستر سيتي بنقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.
 

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