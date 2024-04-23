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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في ليفربول.. تأكد غياب نجم الفريق قبل مواجهة إيفرتون

يورجن كلوب
يورجن كلوب

يستعد نادي ليفربول لمواجهة قوية مع نظيره إيفرتون غدا الأربعاء في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي، بينما واجه الفريق صدمة بعد تأكد غياب مهاجمه البرتغالي الدولي ديوغو جوتا لمدة أسبوعين على الأقل.

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وسجّل جوتا هدفاً في فوز الفريق على فولهام 3 - 1، الأحد، في أول مشاركة له كأساسي منذ فبراير الماضي، حيث غاب لمدة شهرين بسبب الإصابة، كما غاب لمدة 6 أسابيع في وقت سابق من الموسم بسبب الإصابة أيضا.

وقال الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول «للأسف سجّل ديوغو جوتا الهدف، وشعر ببعض الألم، والآن اكتشفنا أنه بحاجة للغياب لمدة أسبوعين».

وأوضح كلوب أن جوتا عانى من مشكلة بالفخذ في الأسبوعين الأخيرين.

وأشار كلوب: «إنها إصابة بسيطة، لكنها جاءت في وقت متأخر من الموسم، لذا هي ليست لحظة مناسبة للإصابات».

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