شباب النواب توصي وزارة الرياضة بتنفيذ نتائج زيارة البحر الأحمر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وذلك لاستعراض تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2024، والموافقة النهائية عليه.

ثم استعرضت اللجنة نتائج الزيارة الميدانية، واحتياجات المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التي تفقدتها اللجنة خلال الزيارة، ثم ناقشت اللجنة التوصيات الخاصة والعامة الواردة بتقرير اللجنة عن الزيارة.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة الشكر النواب الذين شاركوا في وفد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2024 وعلى المظهر المشرف الذي ظهر به النواب وأمانة اللجنة خلال الزيارة، كما توجه بالشكر التنفيذيين بالمحافظة على حسن الاستقبال والاهتمام النواب مما يعد نموذجًا للتعاون والتنسيق بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار مناقشة تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الماضي.