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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ يبحث مع وفد تشيكي تبادل الخبرات في مكافحة تهريب الآثار

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ

استقبل المستشار  بهاء الدين ابوشقة  وكيل  مجلس الشيوخ،  اليوم الثلاثاء    البروفيسور جيرى دراهوش النائب  الاول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكى  و الوفد المرافق له  و الذى يزور القاهرة فى الفترة من ٢٢ إلى  ٢٦ أبريل.

 

و ذلك  لتبادل الخبرات فيما يخص نظام حماية التراث الثقافي ومكافحة التهريب غير المشروع للقطع الأثرية ومناقشة التعاون في مجالات العلوم والبحوث.

في بداية اللقاء، رحب المستشار " ابوشقة " بالوفد التشيكى مشيدا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات و التى تمتد   إلى ما يزيد عن قرن من الزمان و قد زادت العلاقات عمقا فى ظل رئاسة الرئيس السيسي و الذى انتهج سياسة واضحة فى السلام مع كافة شعوب العالم

و لعل ذلك تجلى واضحا فى اللقاء الذى جمع الرئيس السيسي و رئيس وزراء التشيك عام ٢٠١٧ ،، و شدد "ابوشقة ' على اهمية التعاون بين البلدين فى المجالات الزراعية  و خاصة زراعة القمح و التى حققت فيها التشيك نتائج  مبهرة  ، و  كذا تصدير الهيدروجين الاخضر من مصر إلى التشيك

كما شدد المستشار " ابوشقة"  على  موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفسلطينين مؤكدا ان الحل هو الوقف الفوري لاطلاق النار  و العودة للمفاوضات للوصول إلى حل الدولتين  احداهما فلسطينية على حدود يوينو ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية

من جانبه  أشاد نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكى بحفاوة الاستقبال مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين

كما وجه الدعوة إلى  رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان التشيكى لتعزيز العمل المشترك بين البلدين

كما اشاد الوفد التشيكى بدور مصر و القيادة السياسية فى العمل على تهدئة الاوضاع فى المنطقة مؤكدا دعم بلاده لموقف مصر فى هذا الصدد

وقد حضر اللقاء  النائب محمد هيبه رئيس لجنة  التضامن و حقوق الإنسان  بمجلس الشيوخ والنائبة  سهير عبدالسلام وكيل لجنة الثقافة والإعلام و السياحة و الآثار  بالمجلس و السفيرة دينا الصيحى  مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و  سفير جمهورية التشيك بالقاهرة .
 

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