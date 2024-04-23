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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبلغنا بوتين..

الكرملين يعلق على اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الرشوة

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، للاشتباه في تورطه في تلقي رشوة.

وقال بيسكوف وفقا لوكالة تاس الروسية، إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، كما تم إبلاغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قبل القبض على إيفانوف".

وأعلن المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء في البيان لجنة التحقيق الروسية، أن "نائب وزير الدفاع الروسي تيمور فلاديميروفيتش إيفانوف اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب المادة 290 من الجزء السادس من القانون الجنائي الروسي (قبول الرشوة)".

عاجل.. القبض على نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تلقيه رشوة

وزير الدفاع الروسي: أمريكا عملت على تدمير الحوار المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الكرملين دميتري بيسكوف اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف المتحدث باسم الكرملين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

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