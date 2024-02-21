وزير الدفاع الروسي: أمريكا عملت على تدمير الحوار المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الولايات المتحدة عملت على مدار سنوات على تدمير وتسخيف أهمية الحوار المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف شويجو في حديث لوكالة "تاس" الروسية أن الولايات المتحدة باتت تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة استعادة الحوار الاستراتيجي الذي عمدت إلى تقويضه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق اليوم إن محاولات المناوئين والخصوم التي كانت تهدف لتدمير روسيا وعزلها كلها باءت بالفشل.

وأكد “بوتين” خلال اجتماع مع شويجو، أن "روسيا لم تكن أبدًا ضد المفاوضات ونحن دائمًا مع المسار الدبلوماسي، وهذا ينطبق أيضًا على الوضع في أوكرانيا".