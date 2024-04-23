مستشار الرئيس الفلسطيني: جرائم الاحتلال تذاع على الهواء ولا تحتاج إلى أدلة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية أن هدف إسرائيل من الحرب هو الحرب نفسها واستمرارها من أجل تحقيق أهداف وجرائم إبادة جماعية مخططة مسبقة.

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن أمريكا والغرب متواطئون في الحرب وداعمون لإسرائيل ولا يوجد إرادة دولية حقيقية لإنهاء الحرب على شعب فلسطين ولو كان هناك إرادة لانتهت الحرب.

وأوضح أن جرائم الاحتلال على الهواء مباشرة ولا تحتاج إلى أدلة لجمعها أو حتى تصديق هؤلاء الارهابين في العالم كله حتى في الداخل الإسرائيلي لا أحد يصدقهم هم ينشرون جرائمهم ويعترفون بها ويتباهون بها أليس منع إدخال المساعدات وقطع المياه وتدمير مقومات الحياة جرائم حرب أعترف بها قادة الاحتلال.