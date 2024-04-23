إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل باحدى مراكز الدقهلية

اصيب خمسة اشخاص بأصابات متفرقة اثر وقوع حادث على طريق بطره بسنديلة بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق بطره بسنديله ووجود مصابين .

انتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات اسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من عبدالله السعودي علي المتولي 35 عاما باشتباه كسر بالعمود الفقري واحمد محسن الشافعى 38عاما باشتباه بكسر بالعمود الفقرى وابراهيم الشربينى الدسوقى 30 عاما بكسر بالضلوع وعلى السعودى على 45 عاما باشتباه كسر بالعمود الفقرى ومحمد رشدى ابو النجا 19 عاما بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمي بسنديله.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج .

جار تحرير ذلك المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات