مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر في القضية الفلسطينية ولها دور تاريخي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر ضلع مباشر في القضية الفلسطينية ولها دور تايخي على مر العصور، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لها دور صلب في مواجهة الخطر الصهيوني على أرض فلسطين.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه في عهد الزعيم جمال عبد الناصر تبلور الصدام الصهيوني العربي بشكل واضح، مؤكدا أن عبد الناصر أعطى فرصا كثيرة لأمريكا لحل القضية الفلسطينية ولكنها لم تنجح.

وتابع المفكر السياسي، مصطفى الفقي، أن جمال عبد الناصر ظلم وقالوا أنه كان يسمع ويرى من اتجاه واحد فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت أولوية لدى جمال عبد الناصر في عهده.