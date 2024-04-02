مصطفى الفقي: مستقبل مصر مشرق تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مستقبل مصر مشرق تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس قائد بارع في السياسة الخارجية.

وقال مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة قدمها الإعلامي "أحمد موسى"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي لا يتدخل في شئون أى دولة ولا يسمح بالتدخل في الشأن المصري، مؤكدا أن مساحة الحرية في البرلمان المصري أفضل من الماضي.

وتابع المفكر السياسي، أن مصر تسير على الطريق الصحيح في رسم مستقبلها، مؤكدا أن الرئيس السيسي ربان ماهر يقود سفينة الوطن لبر الأمان.