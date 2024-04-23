3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وذلك إعتباراً من الساعة 12,5 صباحاً اليوم الخميس 4/4/2024 ولمدة 3 أشهر.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.