مرصد الأزهر: الاحتلال لم يترك جريمة إلا وارتكبها

يثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، كل خطوة -ولو خَجْلى أو متأخرة- من أجل إحقاق الحقائق وإنصاف المظلومين؛ لاسيما وأن الاحتلال لم يترك جريمة مُؤَثَّمة ولا شنيعة مُجَرَّمة إلا ارتكبها وأمعن فيها، حتى وجب على المجتمع الدولي الاجتماع على رد الظلم وتفعيل القانون الدولي دونما إبطاء أو انتقاء.

وأفاد تقرير للخارجية الأمريكية بأن قوات الاحتلال مارست أعمال قتل غير قانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هجمات المستوطنين وصلت إلى مستويات قياسية في عام ٢٠٢٣.

وأضاف التقرير أن رد إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر أودى بحياة أكثر من ٢١ ألف فلسطيني بنهاية ٢٠٢٣، مضيفًا أن قوات الاحتلال مارست الإخفاء القسري والتعذيب وفرضت قيودًا على حرية الإعلام. كما أوضح التقرير أن الاحتلال لم يتخذ خطوات علنية لتحديد المسئولين المتهمين بانتهاكات بغزة، فضلاً عن معاقبتهم.