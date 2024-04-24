افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي.. بحضور وزيري التموين والاتصالات والنائب محمد أبو العينين|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا للمستشار عمر مروان وزير العدل بافتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، بحضور وزيري الاتصالات والتموين والنائب محمد أبو العينين.

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، خلال يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الجلسة الافتتاحية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيسا جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.

