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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: قانون التأمين الموحد يستهدف جعل مصر سوقا ماليا إقليميا.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

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أبو العينين: مشروع قانون التأمين الموحد يؤهل مصر لتكون سوقا ماليا إقليميا

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قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": " إن النائب محمد أبو العينين وجه التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الجديد.

وأضاف موسى، أن النائب محمد أبو العينين، قال إن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل دورا حيويا للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الادخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تمت دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.

وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف أن تكون مصر سوقا ماليا إقليميا، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
 

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