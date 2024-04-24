طريقة عمل سيخ الشاورما في المنزل

قدّمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل شاورما اللحمة.



المقادير:

1/2 كيلو لحم مقطع

بقدونس مفروم

بصلة مقطعة

2 حبة طماطم مقطعة

نصف ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل اسود

زيت نباتي

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة من بهارات الشاورما

فلفل رومي أخضر

طريقة التحضير:

ضعي القليل من الزيت في مقلاة على النار.

أضيفي البصل المفروم إلى الزيت وقلبيه حتى يصفر لونه.

أضيفي قطع اللحم مع التقليب حتى تستوي جيدًا.

أضيفي الملح والفلفل وبهارات الشاورما وجوزة الطيب وقلبيهم جيدا.

أضيفي البقدونس والطماطم والفلفل الرومي مع التقليب لمدة 5 دقائق حتى يذبل الخضار قليلًا.

تقدم الشاورما في خبز التورتيلا مع البطاطس والطحينة.

