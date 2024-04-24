عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 وصفات طبيعية لإزالة اسمرار الجلد وتفتيح المناطق الداكنة

تفتيح
تفتيح

نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإزالة اسمرار الجلد وتفتيح المناطق الداكنة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

وصفة للرياضيين.. طريقة تحضير سلطة الحمص

إطلالة ساحرة وجذابة.. سعر صادم لـ فستان المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال|شاهد

عصير الليمون وعسل النحل

امزج ملعقتين من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.
ضع الخليط على المناطق الداكنة واتركه لمدة 20-30 دقيقة.
اغسل المنطقة بالماء الدافئ. تكرر العملية مرتين في اليوم.


ماء ورد وعصير الخيار

قم بخلط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع عصير نصف خيارة طازجة.
ضع الخليط على البشرة المتسمرة واتركه لمدة 20-30 دقيقة.
اغسل المنطقة بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية يومياً للحصول على أفضل النتائج.


مسحوق الكركم وحليب اللوز

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من حليب اللوز حتى تتشكل عجينة.
ضع العجينة على المناطق الداكنة واتركها لمدة 15-20 دقيقة.
اغسل المنطقة بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.


عصير الألوة فيرا

قم بقطع قطعة صغيرة من نبات الألوة فيرا واستخرج الجل الطازج منه.
ضع الجل على المناطق المتسمرة ودلكها بلطف لمدة 5-10 دقائق.
اتركها لتجف ثم اغسلها بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة يومياً.


زيت جوز الهند

قم بتدليك المناطق الداكنة بزيت جوز الهند الطبيعي لمدة 5-10 دقائق.
اتركه ليجف على البشرة.
يمكن استخدام هذه الطريقة مرتين في اليوم.
مهم: قبل استخدام أي وصفة طبيعية جديدة، قم بإجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي رد فعل تحسسي، إذا ظهرت أي تهيج أو حساسية، يجب توقف استخدام الوصفة، كما يُنصح بالاستمرار في استخدام هذه الوصفات لفترة زمنية منتظمة للحصول على أفضل النتائج.

الوصفات الطبيعية المناطق الداكنة اسمرار الجلد عصير الليمون وعسل النحل ماء ورد وعصير الخيار مسحوق الكركم وحليب اللوز عصير الألوة فيرا زيت جوز الهند ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

محكوم عليه بالحبس 142 سنة.. القبض على صاحب مصنع بالجيزة

شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج بغزة

50 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر ماشية وآخر في حلوان|شاهد التفاصيل

تستغرق ساعات.. خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفي لإجراء فحوصات طبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعرف مواعيد إجازات شم النسيم وأعياد الربيع والعمال

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ