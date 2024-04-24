5 وصفات طبيعية لإزالة اسمرار الجلد وتفتيح المناطق الداكنة

نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإزالة اسمرار الجلد وتفتيح المناطق الداكنة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

عصير الليمون وعسل النحل

امزج ملعقتين من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

ضع الخليط على المناطق الداكنة واتركه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسل المنطقة بالماء الدافئ. تكرر العملية مرتين في اليوم.



ماء ورد وعصير الخيار

قم بخلط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع عصير نصف خيارة طازجة.

ضع الخليط على البشرة المتسمرة واتركه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسل المنطقة بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية يومياً للحصول على أفضل النتائج.



مسحوق الكركم وحليب اللوز

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من حليب اللوز حتى تتشكل عجينة.

ضع العجينة على المناطق الداكنة واتركها لمدة 15-20 دقيقة.

اغسل المنطقة بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.



عصير الألوة فيرا

قم بقطع قطعة صغيرة من نبات الألوة فيرا واستخرج الجل الطازج منه.

ضع الجل على المناطق المتسمرة ودلكها بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركها لتجف ثم اغسلها بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة يومياً.



زيت جوز الهند

قم بتدليك المناطق الداكنة بزيت جوز الهند الطبيعي لمدة 5-10 دقائق.

اتركه ليجف على البشرة.

يمكن استخدام هذه الطريقة مرتين في اليوم.

مهم: قبل استخدام أي وصفة طبيعية جديدة، قم بإجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي رد فعل تحسسي، إذا ظهرت أي تهيج أو حساسية، يجب توقف استخدام الوصفة، كما يُنصح بالاستمرار في استخدام هذه الوصفات لفترة زمنية منتظمة للحصول على أفضل النتائج.