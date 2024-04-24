وصفة للرياضيين.. طريقة تحضير سلطة الحمص

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سلطة الحمص للرياضيين.
المقادير:
- حمص: كوب وربع (مسلوق ومصفى)
- الطحينة: ربع كوب
- الماء: 3 ملاعق كبيرة
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
شطة: حسب الرغبة
- حمص: ملعقة كبيرة (حب للتزيين)
- زيت الزيتون: حسب الرغبة (للتزيين)
الطريقة :
- اخلطي الحمص والماء والطحينة والثوم وعصير الليمون والملح بالكبة.
- زينيها بالحمص الحب وزيت الزيتون وقليل من الشبت.
- ضيفي الخضروات والعيش المحمص .