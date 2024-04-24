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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة ساحرة وجذابة.. سعر صادم لـ فستان المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال|شاهد

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

سعر فستان أنابيلا هلال

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستاناً طويلًا باللون الأصفر الكناري بأكمام طويلة وبفتحة من جانب الفستان تكشف عن خصرها، وارتدت عليه فورير باللون الأبيض.

 

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وكان فستان أنابيلا هلال Ellizabetta Frenchi، وصل سعره إلى 2555 دولاراً أمريكيًا، أي ما يعادل 122,752 جنيهاً مصرياً.

 

واختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية على شكل السموكي آيز لتبرز جمال عينيها.

 

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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