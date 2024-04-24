مباحثات أمريكية مع الناتو بشأن قمة واشنطن ودعم أوكرانيا

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية مباحثات مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" تتعلق بأولويات قمة واشنطن للناتو ودعم أوكرانيا.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل التقى مع نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ميرسيا جيوانا اليوم.

وناقش المسؤولان الأولويات الرئيسية لقمة واشنطن، بما في ذلك تعزيز الالتزام المشترك تجاه أوكرانيا، وتعزيز شراكات الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والبناء على التزامات الدفاع بشكل جماعي.