محمد رمضان: XENO اليابانية تخصص جزء من أرباحها لأطفال فلسطين

كشف الفنان محمد رمضان عن تخصيص اللعبة اليابانية XENO جزء من أرباحها إلى أهل فلسطين.

وكتب محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: XENO اليابانية قررت إن جزء من أرباح لعبتهم الجديدة هتروح لمساعدة أطفال فلسطين، وعلى فكرة من نفسهم من غير ما أقولهم حاجة.. كل ما حد منكم ينزل اللعبة أو يتابع صفحاتها العربية، هيكون ساهم في رسم البسمة على وش طفل فلسطيني.

محمد رمضان

محمد رمضان تم اختياره في أغسطس 2023، ليكون سفيرا للعبة XENO اليابانية بالشرق الأوسط، حيث تُعد رقم 1 في اليابان، كونه أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.

أحيا محمد رمضان حفلا بدبي على مسرح ميديا سيتي رفع شعار كامل العدد وخطف الأضواء بصحبة الدي جي اصيل.

قدم رمضان في الحفل أداء موسيقيا استثنائيا بحضوره الساحر وأغانيه الرائجة، وقضى مع الجمهور ليلة مليئة بالموسيقى والإثارة.

الحفل نظمه منيرة العبد لله وقدمه الإعلامي محمد العويسي ، وديجيتال ماركتينج معتز صالح، ووصف الجمهور بأنه ليلة لا تُنسى مليئة بأغاني رمضان وعروض الرقص ومجموعات الموسيقى المميزة من قبل الدي جي الشهير أصيل، المعروف بأدائه وأسلوبه الموسيقي المبتكر.

أسر محمد رمضان الجماهير حول العالم بمزيجه الفريد من الموسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى المصرية التقليدية. موهبته المتعددة، بالإضافة إلى طاقته التي ضمنت تجربةمميزة لمحبيه من جميع الأعمار.