رئيس شباب النواب: ذكرى تحرير سيناء تعكس قوة وعظمة الجيش المصري

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على عظمة وقوة الجيش المصري الذي لقن العدو درسا لن ينساه في حرب 73، واستعاد أرضه كاملة ولم يفرط في شبر واحد منها.

وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه.

وقال إنّ صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية، أكدوا أنّه “لا تهاون أبدا مع أى معتد على مصر وأرضها، ولا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر الطاهرة المقدسة، ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا”.

ووجه تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ولا يزالون يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها في أشرف وأنبل معركة نجحوا فيها فى تحرير سيناء وعادت لتحمي الوطن من قوى الشر والضلال والإرهاب في 30 يونيو.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أرض الفيروز اهتماما خاصا، ووجه الحكومة خلال السنوات الماضية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لجميع المناطق الحدودية بسيناء فلم يبق شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.