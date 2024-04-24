2982 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

قدمت جمعية الأورمان، في إطار مساهمتها بتوفير فرص عمل للشباب أبناء الأقصر واستكمالا لدورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى، 2982 مشروعا تنمويا، متمثلا فى محلات تجارية وورش نجارة او حياكة او حدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الأقصر تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.