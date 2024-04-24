القومي للإعاقة يدرب العاملين في متحف الفن الإسلامي على لغة الإشارة

كشفت فيروز الجوهري، مدرب ومترجم لغة إشارة فى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل عن البرنامج التدريبي للعاملين فى متحف الفن الإسلامي على لغة الإشارة، قائلة: إن المجلس دائما ما يكون لديه إتاحة فى كل مكان، وبالتالي عندما يتم إرسال أى هيئة لتدريب العاملين لديهم علي لغة الإشارة، فالمجلس لا يتردد أبدا على الموافقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن سبب تدريب العاملين بالمتحف الإسلامي هو أنه يتردد عليه الكثير من ذوي الإعاقة السمعية من أجل مشاهدة التحف الفنية الموجودة، أو من طلاب كليات التربية النوعية قسم الرسم، وبالتالي كانت تواجههم مشكلة لعدم معرفة كيفية التواصل معهم.

وتابعت: “نقول لكل الناس وكل هيئة حكومية أو خاصة أن باب المجلس مفتوح لتعليم موظفين تلك الهيئات على لغة الإشارة.. أهلا وسهلا بحضراتكم ونستلم الخطاب والمكتب الفني يتم التواصل معهم وإتخاذ الإجراءات”.