السيطرة على حريق محدود بالمدينة الجامعية للبنات بأسوان

إندلع حريق محدود فى المدينة الجامعية للبنات بمنطقة صحارى والتابعة لجامعة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية ، وتم السيطرة الفورية عليه .

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها على أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي بشقة سكنية بالمدينة الجامعية بصحاري ولا توجد خسائر في الأرواح حيث أن الطالبات كانوا متواجدين داخل مقر الجامعة بكلياتهم المختلفة لأداء امتحانات الميد تبرم والعملى.

حريق

وذكرت جامعة أسوان أن الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة فور علمه بالواقعة توجه مباشرة الي مقر المدينة الجامعية بصحاري يرافقه الدكتور لؤي سعدالدين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة وأمر بإحالة الواقعة للتحقيق الفورى.